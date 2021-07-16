Скот на 3 млн тенге вернули сельчанину полицейские СКО

Более 50 овец и 5 коз пропали у жителя Мамлютского района. Утром он выгнал животных на выпас в 3 км от села, оставил без присмотра. Когда вечером вернулся, скот пропал. Ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности за вольный выпас. Потому в полицию обратился не сразу, пытался найти животных сам, но безрезультатно. Позвонил в дежурную часть.

Пропавший скот общей стоимостью 3 млн тенге искали в ближайших сёлах и их окрестностях. Даже обратились к пограничникам и вместе прочёсывали границу. Из-за сильного дождя техника стала бесполезной. Поиски продолжили в резиновых сапогах и дождевиках. Спустя сутки полицейские и пограничники нашли в лесном массиве 40 голов овец. Около болота обнаружили и остальных пропавших.

Скот вернули владельцу, которому снова пришлось понести административное наказание. Это пятый случай пропажи животных в Мамлютской районе с начала года. Во всех инцидентах владельцы оставляли скот без присмотра.

Айгерим Мукашева