Сельскохозяйственная ярмарка прошла в Аккайынском районе

С раннего утра сельчане приходят на центральную площадь. Здесь развернулась сельскохозяйственная ярмарка, где торговцы выставили свою продукцию по более низким ценам. Владислав Каптюк приехал в районный центр из ближнего села Коктерек, чтобы продать 200 килограммов говядины. К 9 часам утра половина прилавка уже пуста, товар идет на «ура!», отмечает мужчина.

Владислав Каптюк, житель с.Коктерек, Аккайынский район:



— Я живу всю жизнь в этом районе. И вот в последнее время, как вырастает скот, вывози сюда, потому что это нам очень удобно. Вырастил, чтобы не сдавать закупщикам по 1600, здесь я продаю по 2000, оправдываю свои корма, свои затраты.



У соседки по прилавку Данепраз Шукановой торговля также идет полным ходом. С 8- ми часов женщина продала 40 яиц, 3 литра молока, 4 килограмма творога.

Данепраз Шуканова, жительница с.Трудовое, Аккайынский район:



— Сегодня я привезла на ярмарку яйца, творог, сметану, масло, молоко. Все молочные продукты делаю своими руками. Люди подходят, интересуются, покупают.



Ярмарка — это отличное место купить экологически чистые, натуральные продукты, а главное — дешевле, чем в магазине. Об этом знают и сельчане. Сегодня дождь не стал для них помехой. Каждый остался доволен, с пустыми руками отсюда никто не ушел.

— За сметаной пришла. Взяла сметану, творожок. Спасибо все труженикам. Нас снабжают. Просишь подешевле, уступают



— Творог по 600, молоко 350 и сливки 1000.



— Живу недалеко, хожу на ярмарку каждую пятницу. Покупаю все самое необходимое на неделю: мясо молоко, масло, сметану. Встречаю знакомых, поднимается настроение



— Я сегодня купил картофель, морковь, мяса



Помимо мяса и молока на прилавках можно было встретить фрукты, овощи, колбасные изделия, мёд и предметы текстиля. Сено, дрова, зерно тоже продают.

Рустем Елубаев, аким Аккайынского района:



— 11 округов у нас привезли сено, за тонну 15 000. 4 округа привезли фураж, ячмень, зерновые отходы. Также из стабилизационного фонда мы привезли картофель по 190 тенге, морковь по 380.Колотые дрова — 7500, неколотые швырки 6000 тенге за куб.



Сельскохозяйственная ярмарка в Смирново уже стала традиционной, которая собирает людей со всей округи. Радует она сельчан каждую неделю.

Гюзель Закария