Перечислил ли Ваш работодатель обязательные взносы? С начала года в департаменте госдоходов области вынесли 645 постановлений о привлечении работодателей к административной ответственности. Они не перечислили пенсионные и медицинские взносы, социальные отчисления. На недобросовестных работодателей выписали штрафы на общую сумму 7 млн 300 тысяч тенге. В ходе проводимой работы задолженность по социальным платежам с начала года уменьшилась на 100 млн тенге.

Тулеген Кабдушев, руководитель департамента государственных доходов по СКО:



— Обращаем внимание налогоплательщиков, что в настоящее время благодаря цифровизации органов госдоходов разработано мобильное приложение «e-Salyq Azamat», в котором запущен сервис «оплата труда работника». Данный сервис позволяет просмотреть суммы начисленного индивидуального подоходного налога, пенсионных взносов, обязательных социальных отчислений и социальных отчислений на медицинское страхование. Это своего рода гражданский контроль.



Айгерим Мукашева