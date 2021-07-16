Нефинансовые меры поддержки предпринимательства

Елена Каткене — индивидуальный предприниматель. Два года назад она открыла чайную студию. Место пользовалось популярностью, но из-за карантина бизнес приостановился. В этом году бизнесвумен решила восстановить свою деятельность, но немного в другом ключе. Она теперь -владелица фитоаптеки. Чтобы юридически правильно оформить новый бизнес, Елена обратилась в центр облуживания предпринимателей.

Елена Каткене, индивидуальный предприниматель:



— Мне помогли подготовить документы для возобновления своего дела в новом ракурсе. Я пришла, и буквально за 20 минут мои дела были решены. Мне поменяли ОКЭД — вид деятельности и помогли подать декларацию о моих доходах.



В рамках программы «Дорожная карта бизнеса — 2025» предприниматели могут получить консультации по 4 видам услуг: бухгалтерские, юридические, маркетинг и госзакупки.

Айдос Ебжанов, эксперт Палаты предпринимателей СКО:



— На данный момент проходит отчётность — статическая отчётность. Люди не могут сдать налоговую отчётность, декларацию. Приходят к нашему консультанту. Он на бесплатной основе помогает получить эту услугу. Сдать декларацию либо статистическую отчетность. Это все бесплатно.



Всего с начала года в центре облуживания предпринимателей оказали 350 сервисных услуг. Чаще всего бизнесмены обращаются за консультацией бухгалтера.

Диана Салихова