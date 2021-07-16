Коллектив СШ №25 прошёл полный курс вакцинации

Средняя школа №25 свои двери для учеников распахнула в прошлом году. Знания здесь получают порядка 600 детей. Чтобы защитить их от опасного вируса, педагоги и работники получили вакцину от Covid-19.

Сауле Турсынова, директор школы №25:



— С начала апреля в стране начали прививаться от Covid-19. Я в свою очередь долго не думая, поставила вакцину. Своим примером мы сподвигли других сотрудников школы. Из 98 рабочих у 6 человек медотвод. Трое учителей в положении, другие 3 недавно переболели коронавирусом. Мы заботимся о своих учениках, ведь скоро начнется учебный год.



В конце июня количество заболевших в регионе стало увеличиваться. За последние сутки в области 86 случаев заболевания. 68 из которых с симптомами.

Бегаим Мейманова, врач городской поликлиники №2:



— Вакцинация проводится с целью развития иммунитета. У привитого человека вырабатываются антитела против КВИ. Если мы привьём более 60% населения, у нас будет коллективный иммунитет. В таком случае будут защищены дети до 18 лет, беременные женщины и кормящие.



По данным на 16 июля, первый компонент вакцины получили 175 тысяч североказахстанцев. 89 тысяч из них прошли полный курс вакцинации.

Айгерим Мукашева