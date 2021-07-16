Как пройдёт празднование Курбан айта в СКО

В этом году главный праздник мусульман Курбан айт пройдёт в онлайн-режиме. Об этом на площадке региональной службы коммуникаций рассказали имамы областной центральной мечети «Қызылжар». Айт — намаз прочитают на открытом воздухе во дворе молитвенного дома с соблюдением санитарных норм. Торжественное богослужение начнётся 20 июля в 7 часов утра.

Североказахстанцев предупреждают, что омовение необходимо сделать дома, а после намаза лучше отказаться от рукопожатий. Рассказали на брифинге и об обрядах жертвоприношения. Заказать услугу можно удалённо через сайт qurban2021.kz. Здесь же нуждающиеся семьи могут оставить заявку на получение жертвенного мяса. Их начнут принимать с 17 июля. Тушка барана обойдется североказахстанцам в 65 тысяч тенге, крупного рогатого скота — в 350 тысяч.

Аян Алыпкашев, наиб имам областной центральной мечети «Қызылжар»:



— Ответственность за приём заявок, проверку и доставку мяса нуждающимся семьям несут местные представительства и волонтёры ДУМК. Нет никаких ограничений на выполнение мусульманского долга лицами, проживающими в частном доме в сельской местности.

Жанель Бисенбаева