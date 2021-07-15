Продовольственная безопасность СКО под угрозой

До недавних пор ТОО «ЗерноАгроЭксперт» была единственной фирмой в области, которая занималась проверкой качества семян. Работает там больше 50 опытных специалистов, на балансе — все необходимое оборудование. Но в 2019 году у производства появился конкурент, открылось новое предприятие «Агролаб», которое, по словам руководителя товарищества «ЗерноАгроЭксперт», не обладает нужными возможностями. Тем не менее, тендер на экспертизу семян они все-таки смогли выиграть.

Азамат Тлеубергенов, директор ТОО «ЗерноАгроЭксперт»:



— На момент рассмотрения конкурсных заявок мы обжаловали. Говорили, что компания некомпетентна, не имеет штата. Что делает данная компания? Они берут специалистов, 2-3 человека их них возможно опытные, заведующая привлечена с СевНИИЖа. 5 сотрудников только что окончили университет. То есть люди, не имея опыта, берутся за стратегически важные тендер.



Обвинений со стороны директора фирмы «ЗерноАгроЭксперт» в адрес «победителей» было немало, да вот только в ходе рассмотрения жалоб проверяющие грубых нарушений не обнаружили. Кумар Аксакалов поручил тщательно разобраться. Ведь на кону продовольственная безопасность всей области.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:



— Даю поручение, пусть антикоррупционная служба пусть проверит се эти сделки, насколько они соответствуют закону.



А Куандык Таласпаев поднял на приёме граждан вопрос создания семейных ферм. По его мнению, это должно стать одним из приоритетных направлений развития агропромышленного комплекса. Куандык Таласпаев предлагает создать обучающие курсы в этом направлении.

Куандык Таласпаев, предприниматель:



— У меня есть проект. Можно организовать вблизи Петропавловска несколько образцово-показательных семейных ферм. Например, КРС молочного направления на 40-50 голов. Чтобы на основе этих фермы обучать людей грамотно вести хозяйство.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области



— Мы попросили, чтобы именно в нашей области такой пилотный проект прошёл. Максимальное количество сёл мы должны задействовать. Максимальное количество безработных людей, живущих в селе, обучить.



Жилищный вопрос привёл на приём граждан съемщика, у которого закончился пятилетний срок аренды. За это время жильцы должны были успеть накопить первоначальный взнос на покупку собственной квартиры. Но, сделать это смогли не все. Просят у местных властей продлить срок аренды, что незаконно. В очереди сейчас свыше полутора тысячи человек. Кумар Аксакалов посоветовал обратиться в банк за консультацией.

Айгерим Мукашева