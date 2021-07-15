Трансформаторы в СКО начнут выпускать в августе

Реконструкцию здания бывшего завода малолитражных двигателей начали в мае прошлого года. Тонны мусора, металла и оборудования ещё с советских времен. Только на демонтаж ушло 2 месяца. Здание нуждалось в капитальном ремонте. Местные власти профинансировали реконструкцию кровли, полов и фасада. Выделили свыше млрд тенге. Ещё 2,5 вложил сам инвестор. И это только, чтобы здание подготовить. Сейчас завершают внутренние работы.

Максат Усенбаев, директор ТОО «Петропавловский электротехнический завод»:



— Процент окончания порядка 80%. Через 2-3 недели мы начнём монтаж первого оборудования, которое даст старт запуску и монтажу последующих остальных станков. Мы планируем в этом году выпустить свыше тысячи трансформаторов.



Первый трансформатор планируют собрать в августе этого года. А на полную мощность завод выйдет в январе 2022-го. Будут производить 13 тысяч трансформаторов в год. В планах выпускать и сопутствующее оборудование, такие как трансформаторные шкафы и подстанции. Общая сумма инвестиций 10 млрд тенге. Появится 300 новых рабочих мест. С этим, кстати, возникли большие проблемы.

Максат Усенбаев, директор ТОО «Петропавловский электротехнический завод»:



— По Петропавловску дефицит кадров очень сильно проявляется. Мы на строительно-монтажные работы привлекаем всего лишь 15% местных кадров. Оставшиеся 85 — с юга. На объекте сегодня работают 140 человек.



А ситуация с квалифицированными кадрами для выпуска электротехнического оборудования ещё хуже. На этот год требуются больше сотни специалистов. Пока набрали только треть. Большинство — студенты, которых обучат. Решать дефицит будут, привлекая специалистов из других областей, которые имеют опыт работы в этой сфере. Их обеспечат жильём.

Максат Усенбаев, директор ТОО «Петропавловский электротехнический завод»:



— Мы в этом году начали реконструкцию здания специально для переселенцев, которые будут приезжать и работать. Это на 2020-2021 годы. А на 2022 год запланировано строительство 9-этажного дома.



В первом доме 40 квартир, в 9-этажке больше ста. Работники жильё получат по себестоимости. Своего рода ипотека только под 0%. Стоимость квадратного метра не превысит 300 тысяч тенге. К слову, средняя зарплата на предприятии составит 180-200 тысяч. Всех работников направят на дополнительное обучение в города Кентау и Уральск, где есть такие же заводы. Такой подход к своим работникам — пример для подражания, говорят мажилисмены. Здесь они с рабочей поездкой. Уже посетили несколько сёл области, пообщались с жителями.

Дмитрий Колода, депутат Мажилиса Парламента РК:



— Население волнует дороги и водоснабжение. Порядка 90% износ водоразводящих сетей. Работа в этом направлении ведётся. Есть большой износ дорог. Но, производится ремонт и реконструкция. В райцентрах, где мы были, выделяется финансирование.

Айгерим Мукашева