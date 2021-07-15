Победителей областного этапа конкурса «Мерейлі отбасы» выбрали в СКО

Образец доброты, милосердия и трудолюбия. Так отзываются о семье Крейдун из района Шал акына их друзья. Любящие супруги Инна и Сергей вместе на протяжении 28 лет. В счастливом браке на свет появились двое детей. Еще пятерых семейная чета решила взять на воспитание из детского дома. Не обманывать, стремиться к гармонии — важные правила счастливой ячейки общества, рассказывает Инна. С цветами и сертификатом в руках сегодня они принимают поздравления. Примерная семья на ежегодном конкурсе «Мерейлі отбасы» заняла первое место.

Инна Крейдун, участница конкурса «Мерейлі отбасы», район Шал акына:



— Воспитываем в любви, доверии, понимании. У нас такие ценности, знаете, не врать. Что бы не случилось, всегда говорить правду, рассказывать, делиться. В начале, конечно, они скрывали, но потом, как-то стали доверять.



Такого же правила придерживается семейная чета из Мамлютского района. Небиюла Сагындыков трудится в родном селе уже много лет: развивает аграрную сферу, открыл досуговый центр, а также библиотеку. У супругов пятеро детей и двенадцать внуков. Каждому они пытаются привить уважение к старшему поколению. Считают, это главной составляющей примерной семьи. За милосердие и активную позицию у них второе почётное место.

Небиюла Сагындыков, участник конкурса «Мерейлі отбасы», Мамлютский район:



— Человек своим трудом может добиться всего. Главное — не надо бояться, лениться, слушать злые слухи. Трудиться, чтобы все видели со стороны, что он трудится. Труд всегда возвышал, во всех отношениях.

Третье место на ежегодном семейном конкурсе заняла творческая чета педагогов — Бекенай и Роза Хайрат. Всех отличившихся наградили сертификатами и памятными призами. Поздравил лучших и руководитель областного управления внутренней политики Кемел Оспанов.

Кемел Оспанов, руководитель управления внутренней политики СКО:



— В крепких семьях закладывается основа благополучия региона и всей страны. В текущем году отрадно отметить, что в конкурсе принимают участие многодетные семьи. Увеличилось число и молодых семей.

Конкурс проходил в два этапа. На региональном приняли участие 29 семей.

Жанель Бисенбаева