Пик заболеваемости КВИ в Казахстане прогнозируют на август

Новые сроки обязательной вакцинации утвердили в Казахстане. Они прописаны в постановлении главного санитарного врача республики. Теперь же работники сферы услуг и крупных компаний должны получить 1 компонент вакцины до 10 августа текущего года. А до 1 сентября завершить полный курс.

К слову, сейчас первый компонент вакцины получили 4 млн 700 тысяч казахстанцев. Это 47% от подлежащего прививочной кампании населения. Полный курс вакцинации завершили более 2,5 млн человек. Тем не менее, Казахстан обновил собственный рекорд по числу заболевших — 5 317 случаев за сутки. 14 июля от коронавируса умерли 47 человек.

В «красной» зоне 10 регионов, а также города Нур-Султан, Алматы и Шымкент. Министр здравоохранения Алексей Цой сообщил о трех сценариях развития эпидситуации в Казахстане. Прогноз составили с учетом распространения «дельта» штамма. Во всех случаях пик заболеваемости предполагается в августе.

Алексей Цой, министр здравоохранения РК:



— При пессимистичном сценарии число зарегистрированных случаев в июле-сентябре 2021 года составит около 400 тысяч человек — в среднем за сутки выше 6 тысяч случаев на пике в августе.

По второму реалистичному сценарию прогнозное число зарегистрированных случаев в июле-сентябре 2021 года составит около 355 тыс человек — в среднем за сутки выше 5,3 тысяч случаев на пике в августе.

При оптимистичном сценарии число зарегистрированных случаев в июле-сентябре 2021 года составит около 330 тысяч человек — в среднем за сутки около 5 тысяч случаев на пике в августе.



Айгерим Мукашева