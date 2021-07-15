Петропавловск готовится к отопительному сезону

Петропавловск начал готовиться к отопительному сезону. В многоэтажках проводят сейчас промывку и опрессовку. В прошлом отопительном сезоне в городской акимат поступило 167 обращений. Люди жаловались на холод в квартирах, были и перебои в подаче тепла. Во всех случаях выяснялось, что дома не получили паспорта готовности. То есть систему отопления в них никак не готовили.

Аслан Ильясов, руководитель отдела жилищной инспекции г.Петропавловска:



— На сегодня подготовлено, опрессовано, промыто, паспорта готовности получили из 1106 многоквартирных домов 165 домов. Пользуясь случаем, просим жильцов, председателей КСК и ОСИ подготовиться заранее, не откладывать всё на осень.

Айгерим Мукашева