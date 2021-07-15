Петропавловцев бесплатно учат выращивать микрозелень

Общество, Экология

22:15 15 Июля 2021

Все лучшее — детям. Анаргуль Баймолдина — многодетная мама. Поэтому вопрос об экологически чистых продуктах не обходит стороной. Для поддержания здоровья и хорошего самочувствия Анаргуль добавляет в рацион своей семьи различные БАДы и витамины. Микрозелень же, считает женщина, — отличная натуральная им замена.

Анаргуль Баймолдина, жительница г.Петропавловска:

— Я вообще люблю микрозелень. Дома проращиваю. Но, у меня не получалось. Знаете, сейчас спросила на курсах, почему они не могут у меня именно прорасти. У меня они как бы проклевывались, но, потом какие-то семена покрывались плесенью. Обучение открыло мне кое-какие секреты. Видите, есть некоторые нюансы, и грунт и то, и другое. И, конечно, много узнала интересного. Сейчас пойду домой экспериментировать.

Микрозелень — это молодые ростки овощных растений и трав. Употребление ее в пищу укрепляет иммунитет, насыщает человека витаминами и микроэлементами, способствует очищению организма. Заниматься выращиванием этого полезного растения можно и дома на подоконнике. А еще это хороший способ дополнительного заработка, говорят специалисты.

Кайыржан Айсин, руководитель ОО «Green help»:

— Мы обучаем бесплатно людей выращиванию микрозелени. Как выращивать ее в домашних условиях. Рассчитан на людей, которых интересуют экологически натуральные продукты. А также для людей, которые хотят заняться бизнесом и не знают, чем заняться. Но, хотели бы выращивать микрозелень в домашних условиях и продавать ее в рестораны, организации, которым это тоже будет полезно.

Курсы заинтересовали не только приверженцев здорового образа жизни. Они помогли и другим задуматься о правильном питании. А кому-то исправить ошибки, допущенные при выращивании ранее.

— Я сюда пришла, потому что я сама занимаюсь здоровым образом жизни. И микрозелень является как дополнение для общего питания и питания с каким-то заболеванием. Опыт, который мы приобретаем, пригодится не только для развития собственного бизнеса, но и прежде всего для себя самой.

— Я и раньше это пробовала. И по учебе в университете мы выращивали, и все эти эксперименты были. Некоторые нюансы только сейчас узнала. Что когда-то не получилось, что-то получилось. Поэтому сейчас это уже лучше пойдет.

— Прошедшие курсы были полезны. Приятно было слушать преподавателя. Очень много полезной информации и очень много материалов выдали. Будем сажать, работать.

Курсы по выращиванию микрозелени продлятся полгода. За это время здесь планируют обучить более 300 североказахстанцев.

Диана Салихова

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