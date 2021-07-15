Кредиты на 2 млн тенге оформили мошенники на жительницу Петропавловска

Правоохранительные органы

22:21 15 Июля 2021

2-х млн тенге лишилась жительница Петропавловска в результате интернет-мошенничества. Потерпевшей позвонили с сообщением, что на ее имя взят крупный кредит. И, чтобы списать его, необходимо выполнить некоторые условия. Так североказахстанка скачала на свой телефон приложение интернет-банкинга и взяла подряд два кредита почти на 2 млн тенге.

Войдя в доверие к потерпевшей, мошенники узнали у неё код, написанный на обороте банковской карты. Это позволило им завладеть всей суммой. По похожему сценарию обманули еще одну женщину. Под диктовку злоумышленников она оформила кредит в 200 тысяч тенге и перевела их на предложенный счёт в другом банке.

В последнее время самые крупные ущербы причиняются по схеме «звонок из службы безопасности банка». В арсенале мошенников много уловок. Например, последние цифры их номера телефона могут совпадать с номером call-центра банка. Часто они осведомлены о последних операциях, которые потерпевшие выполняли на своём счёте. Важно помнить: если люди на другом конце провода представились работниками банка и настаивают на совершении каких-либо финансовых операций, требуют назвать им конфиденциальные данные — это мошенники. Полицейские рекомендуют прервать диалог и сообщить об этом правоохранительным органам.

Диана Салихова

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