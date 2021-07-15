Два несчастных случая произошли в СКО за один день

Новости МТРК

22:26 15 Июля 2021

В Северо-Казахстанской области за один день зарегистрированы две смерти от несчастных случаев. Оба происшествия связаны с домашним скотом. В Есильском районе 60-летний мужчина погиб при падении с лошади. В Акжарском районе возле реки на 67-летнего рыбака напал отбившийся от стада бык. Отлучившийся на время пастух, вернувшись, обнаружил раненого мужчину. Сельчанин получил множественные травмы и скончался в районной больнице.

Этот случай еще раз показывает опасность бродячего скота. Пастух понёс взыскание по 408 статье Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях. Всего с начала года по данной статье составлено почти 1300 протоколов. Более 3тыс голов скота поймано и отогнано в спецзагоны до установления владельцев. Полицейские настоятельно рекомендуют соблюдать требования законодательства, не допускать вольного выпаса и соблюдать осторожность в обращении с животными.

Диана Салихова

Читайте также

Совещание по вопросам развития газовой отрасли провел Президент страны Касым-Жомарт Токаев
С 1 июля в СК начнет работать новый специализированный межрайонный административный суд
Как с помощью господдержки развить бизнес с нуля?
Полицейские рассказали, как определить мошенников в интернете
Какая сумма решит проблему с водой в селе Якорь Кызылжарского района?
Массовая гибель рыбы на озере Карабек в с.Бесколь
Три жарких дня ждут североказахстанцев
ВИ отметил 20-летие первого выпуска
В Петропавловске оштрафовали арендатора озера Пёстрого
Работники Петропавловского аэропорта полгода не получают зарплату
Аким СКО встретился с участниками проекта «Серпін-2050»
Президент РК участвовал в открытии мемориала «Алтын жүрек», посвященного медикам