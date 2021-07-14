Серию магазинных краж раскрыли полицейские Петропавловска

С помощью видеокамер «по горячим следам» полицейские раскрыли серию краж в сети магазинов «Технодом». Там ранее судимый 30-летний петропавловец прикарманил технику стоимостью более 280 тысяч тенге. В одном случае злоумышленник не устоял перед наушниками, во втором — перед дорогими компактными и жёсткими дисками. Данные факты внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье 188 Уголовного кодекса Республики. Часть похищенного изъяли из ломбардов областного центра. Сейчас проводится проверка причастности подозреваемого к аналогичным преступлениям.

Гюзель Закария