Салфетки и офисную бумагу будут производить в СКО

10 инвестпроектов на общую сумму 38 млрд тенге реализуют в промышленной сфере области в этом году. Самый долгожданный — завод по сборке сельскохозяйственной техники немецкой компании «CLAAS». Недавно на территории нашей области собрали первый комбайн этой фирмы. Запуск завода планируют на август. Планка — до начала уборки произвести 92 комбайна.

Даурен Жандарбек, заместитель акима СКО:



— Нами проведена работа по восстановлению здания, подведена инфраструктура. Завершаются работы по благоустройству территории. Реализация данного проекта обеспечит обновление машинно-тракторного парка, решит проблему сервисного обслуживания и обеспечения комплектующих импортных комбайнов.



Не отстают и местные инвесторы. ТОО «Радуга», к примеру, на месте не стоит, каждый год расширяет ассортимент товаров. Сейчас предприятие выпускает свыше 50 наименований. Недавно приступило к реализации еще одного важного для региона проекта. Фабрику бумажной продукции откроют на территории бывшего завода ЖБИ.

Даурен Жандарбек, заместитель акима СКО:



— Завершен демонтаж старых бетонных плит и начаты работы по монтажу сэндвич -панелей, ведутся внутренние работы. После запуска проекта ассортимент пополнится такими видами товаров как салфетки, бумага гигиенического направления, бумага офисная.



Параллельно с этим в разработке проект по производству упаковочной

и пигментной бумаги. Планируют выпускать свыше 100 тысяч тонн продукции в год. Сумма инвестиций — 15 млрд тенге, появится сотня новых рабочих мест. Ведут переговоры с инвестором из Китая. А кирпичный завод в Кызылжарском районе запустят уже в этом году.

Даурен Жандарбек, заместитель акима СКО:



— Северо-Казахстанский инвестор ТОО «Кирпич СК» построит завод с мощностью выпуска продукции в 150 тысяч штук кирпичей в сутки. Ведутся строительно-монтажные работы, и параллельно ведется шеф монтаж оборудования.



Завод закроет треть потребности североказахстанских строителей в кирпиче. Что актуально, учитывая темпы возведения жилья. Особенно в Петропавловске. Многоэтажки сейчас возводят на 46 площадках. Большая часть работ идёт на месте сноса.

Булат Жумабеков, аким г.Петропавловска:



— По городу снесено 1530 домов. Порядка 90% жителей выбрали благоустроенные квартиры. Только в этом году снесли 320 старых домов. Также на этих участках проводим строительство.



Нужно создать все условия, чтобы частные инвестиции шли в жилищное строительство, отмечает Кумар Аксакалов. Перспективными стали микрорайоны по улицам Уалиханова и Набережной. На последней дома будет возводить известная в Казахстане компания «Bazis-A».

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:



— Мы создаем все необходимые условия, подводим инфраструктуру. Частные застройщики могут сами застраивать. Плюс программа реноваций позволяет сократить многие расходы частников при сносе и приобретении земли.



Помимо высоток в Петропавловске в этом году возводят учебно-лабораторный корпус СКУ им. М.Козыбаева, общежития для студентов, две поликлиники в «Береке» и «Жас Оркене». А в районах построят новые фельдшерско-акушерские пункты, физкультурно-оздоровительные комплексы. Продолжат подводить воду к домам сельчан и ремонтировать дороги.

Сатжан Аблалиев, заместитель акима СКО:



— На текущий год по ремонту автодорог местного значения и улично-дорожной сети утвержден бюджет в сумме 24 млрд тенге. Ремонтными работами охватят около 700 км автодорог местного значения, в том числе улично-дорожную сеть около 170 км.



4 млрд 300 млн тенге выделили в этом году на ремонт школ. По итогу мы получим 64% учебных заведений, в которых за последние три года провели капитальный ремонт. Но, не везде обошлось без проблем. Есть объекты, где ремонт или строительство не начинают, потому что местные власти не предоставили вовремя ПСД.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:



— Эта старая проблема до сих пор не может себя изжить. Деньги идут быстрее, чем подготовка ПСД. Вот и в этом году такие факты имеются, когда деньги выделены, все решения приняты, а проекта нет.



Все конкурсы должны проходить уже в декабре, а не в июле, когда разгар строительного сезона и надо вовсю работать, отмечает глава региона. Он поручил курирующему строительную сферу заместителю держать этот вопрос на особом контроле и проработать его с акимами районов.

Айгерим Мукашева