Проверок на наличие прививки от коронавируса с 15 июля не будет

Сроки обязательной вакцинации в Казахстане продлевают. Об этом сообщил официальный представитель комитета санитарно-эпидемиологического контроля Ержан Байтанаев. Ранее говорилось, что казахстанских сотрудников и их работодателей планировали проверять на наличие прививки от коронавируса с 15 июля. Теперь же делать этого не будут.

Напомню, 2 июля в стране для работников сферы услуг началась обязательная вакцинация от Covid-19. В список попали ЦОНы, банки, салоны красоты, ТРЦ, супермаркеты и ещё десятки сфер. Их обязали получить первый компонент вакцины до 15 июля, а ровно через месяц и второй. Иначе штраф работодателю больше 14 тысяч тенге для физических лиц и 1,5 млн для субъектов крупного предпринимательства.

Но, на прошедшем заседании правительства президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что сроки проведения вакцинации от коронавируса работников малого и среднего бизнеса должны быть реалистичными и без признаков «кампанейщины». После этого официальный представитель Комитета Ержан Байтанаев и заявил, что сроки вакцинации продлевают.

Ержан Байтанаев, официальный представитель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК:



— После 19 июля будет известен новый алгоритм по продлению срока для сферы услуг. Вчера Межведомственная комиссия приняла решение рассмотреть вопрос продления сроков обязательной вакцинации. Государственные органы рассматривают вопрос и вносят предложения для сотрудников сферы услуг. После 15 июля никаких проверок на статус вакцинации не будет.

Айгерим Мукашева