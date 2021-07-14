451 преступление выявили полицейские с помощью видеокамер

Правоохранительные органы

19:07 14 Июля 2021

Практика показывает, система видеонаблюдения играет важную роль в профилактике и раскрытии преступлений. За шесть месяцев на оперативный канал «102» поступило 80 тысяч сообщений о правонарушениях, более 15 тысяч из них требовали немедленного реагирования.

Алёна Ткаченко, старший инспектор Штаба ДП СКО:

— С использованием камер видеонаблюдения ЦОУ зафиксировано 8353 административных правонарушения. Из них – 6675 нарушений правил дорожного движения, а также более 1500 фактов распития спиртных напитков в общественных местах. Также выявлено 140 фактов, способствующих раскрытию преступлений: из них 47 краж и 18 фактов хулиганства.

В области круглосуточно функционирует 1451 камера видеонаблюдения. 410 из них установлены в Петропавловске. Они помогли выявить более 11 тысяч правонарушений, раскрыть 451 преступление. С 1 февраля в департаменте ввели нововведение: текстовые сообщения и фото – видео материалы о правонарушениях полицейские принимают по принципу омниканальной связи через мобильное приложение «102». Почти за полгода поступило 169 сообщений. По 144 виновных лиц привлекли к административной ответственности, 2 обращения зарегистрировали в Едином реестре досудебных расследований, по остальным – материалы списали в номенклатурное дело.

Жанель Бисенбаева

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