Заявления для приёма в школу подали более 7 тысяч североказахстанцев

Образование

22:17 13 Июля 2021

На сегодня более 7 тысяч заявлений для приема детей в первые классы поступило от жителей СКО. Прием документов начался с 1 апреля и продлится до 1 августа. В этот срок родителям необходимо определиться со школой и подготовить ребенка к учебному году. Администрации школ — заранее комплектовать классы, закупить учебники и т.д.

Заявления на поступление в первый класс подаются в онлайн- формате через веб-портал «электронного правительства». Напомним, что в школу должны пойти дети, которым исполнилось 6 лет или исполнится в текущем году. Связано это с тем, что учебная программа составлена с расчетом на этот возраст. В предстоящем учебном году контингент первоклассников по республике прогнозируется в количестве более 340 тысяч детей.

Диана Салихова

Читайте также

В СКО наблюдается нехватка строителей
«Магжановские чтения» в этом году прошли онлайн
В 2021-м году в СКО капитально отремонтируют 56 школ
Капитальный ремонт проведут в 2 школах Петропавловска
ВИ отметил 20-летие первого выпуска
Как изменилась система образования за годы независимости РК?
21- й выпуск молодых офицеров прошёл в Военном институте Национальной гвардии РК
Институт повышения квалификации для специалистов водного сектора открылся в Петропавловске
Студенты колледжей и вузов на практике учатся проверять асфальт на качество
В СКУ им. М. Козыбаева начался приём документов от абитуриентов
Заявление на зачисление детей в первый класс можно подать онлайн