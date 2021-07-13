Заявления для приёма в школу подали более 7 тысяч североказахстанцев

На сегодня более 7 тысяч заявлений для приема детей в первые классы поступило от жителей СКО. Прием документов начался с 1 апреля и продлится до 1 августа. В этот срок родителям необходимо определиться со школой и подготовить ребенка к учебному году. Администрации школ — заранее комплектовать классы, закупить учебники и т.д.

Заявления на поступление в первый класс подаются в онлайн- формате через веб-портал «электронного правительства». Напомним, что в школу должны пойти дети, которым исполнилось 6 лет или исполнится в текущем году. Связано это с тем, что учебная программа составлена с расчетом на этот возраст. В предстоящем учебном году контингент первоклассников по республике прогнозируется в количестве более 340 тысяч детей.

Диана Салихова