Студенты колледжей и вузов на практике учатся проверять асфальт на качество

Многоярусный прибор, напоминающий кухонное сито, отсеивает на фракции щебень. Идеально гладкий и прочный на вид камень в результате исследований может показать обратное. Чтобы убедиться в этом, Серик Бисултанов тщательно взбалтывает частицы материала и взвешивает их. Далее с помощью математического расчёта определяет соответствие смеси норме. Процесс несложный, но требует особой внимательности, рассказывает студент Петропавловского строительно-экономического колледжа. В национальном центре качества дорожных активов 19-летний парень проходит практику. Как оказалось, уже не в первый раз.

Серик Бисултанов, студент ПСЭК:



— Я пришёл сюда, так как проходил производственную практику в прошлом году. Мне понравилось, работа увлекательная. Я планирую остаться здесь на постоянную работу и войти в штат.



Только перед этим необходимо пройти тестирование на оценку личных качеств и профессиональной пригодности. Отбирают студентов для прохождения практики здесь тоже по определённым критериям. В основном смотрят на успеваемость учащегося. Так, в этом году возможность обучиться практическим навыкам появилась у 4-ых ребят. Это студенты колледжей и высших учебных заведений соседней России.

Жолдыбай Тентеков, директор филиала РГП «Национальный центр качества дорожных активов» по СКО:



— Та база, которую мы предоставляем, — это испытательная лаборатория. В этом году она прошла аккредитацию. На данный момент мы проводим полный перечень работ, испытаний, которые необходимы в дорожной сфере.



Производственная практика для студентов оплачиваемая. В месяц они получают 85 тысяч тенге. Так, за два года в национальном центре качества дорожных активов выпустили 9 практикантов. Один из них остался работать в организации.

Жанель Бисенбаева