СКО перешла в «красную» зону по темпам распространения коронавируса. Напомню, последнюю неделю число инфицированных в регионе с каждым днём увеличивалось. В понедельник положительный результат теста на COVID-19 получили 55 североказахстанцев. Скачок заболевших «перекинул» область в «красную» зону, где также находятся города Нур-Султан, Алматы, Шымкент и 8 областей.

Эпидситуация в стране остаётся нестабильной. За последние сутки коронавирус подтвердился почти у 3700 казахстанцев. По-прежнему неблагоприятная эпидобстановка в столице, где за день выявили около 980 заболевших, почти 600 — в Карагандинской области, ещё 535 — в Алматы. Выздоровели за сутки 1 770 человек.

К сожалению, есть и те, кто не смог побороть инфекцию. Минздрав сообщает о 35 летальных исходах от COVID-19 за сутки. Всего с начала пандемии от опасного вируса умерли 4 716 человек. Помимо этого, в понедельник зарегистрировали 6 смертей от коронавирусной пневмонии. Сейчас антиковидное лечение получают почти 44 тысячи жителей Казахстана. 14 тысяч из них в стационарах. В тяжелом состоянии находятся 846 пациентов, около 200 — в крайней степени тяжести, 106 человек — на аппарате ИВЛ.

Айгерим Мукашева