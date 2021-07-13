Предприниматель из Есильского района развивает придорожный сервис

Это кафе на повороте в Покровку знают многие. Для путников оно служит маяком. В советские времена здесь можно было встретить людей со всей республики. У каждого с ним связаны отдельные воспоминания. Раньше здесь часто собирались студенты сельскохозяйственного колледжа, а еще это отличное место подкрепиться перед дальней дорогой. Марату Жамбулову здешняя кухня напоминает дом. Он — дальнобойщик. По этому маршруту перевозит грузы уже 6 лет. За все это время замечает некоторые изменения.

Марат Жамбулов, дальнобойщик:



— Внешне изменилось, все стало красиво. Лучше, чем раньше было. Заезжаю в это кафе не в первый раз. Здесь очень вкусно готовят, цены приемлемые, всегда доступные. Дома привет всем! Моим детям, жене. Скоро приеду. Люблю!

Меню устраивает и строителей. Они ежедневно обедают здесь.

— Персонал здесь отличный. Кормят прекрасно. Работаем с брусчаткой, работы много. А так, выделяю одни плюсы.



— Тут прекрасный персонал, хорошее обслуживание. В принципе, все устраивает, все хорошо.

Проваленный пол, пустые витрины. Таким помнит это придорожное кафе Лидия Гарагуль. Они вместе с мужем приобрели его 16 лет назад. Вдохнули новую жизнь. С каждым годом расширяют и обновляют его. На этот раз к основному зданию пристроили двухэтажное.

Теперь это не просто кафе, а целый комплекс по обслуживанию населения. На первом этаже расположился тематический обеденный зал в стиле юрты: кухня, оснащенная современным оборудованием, на втором находятся гостиничные номера, общий зал отдыха. В разработке комната матери и ребенка, помещение для банкетов, а также автомойка.

Лидия Гарагуль, предприниматель, Есильский район:



— Мы стараемся, чтобы нашим клиентам все направилось. Мы вот эту стройку делаем для людей, чтобы они ехали, останавливались и радовались. Это кафе назвали «Юность», потому что многие учились здесь, в техникуме. Они посещали это кафе и они сейчас, когда заходят , радуются. Наше кафе и в Астане знают, и в Алматы, потому что учились здесь, а кто-то дальше пошел. Запомнилось оно на всю жизнь.



30 миллионов на строительство взяли в кредит из фонда «Даму», остальные средства инвестировали сами. Торжественное открытие планируют перед Днём Конституции. Однако, на этом ремонтные работы не закончатся. Обновления ждет и само кафе.

Гюзель Закария