Петропавловцу выписали штраф около 300 тысяч тенге за публикации в «Facebook»

Правоохранительные органы

22:27 13 Июля 2021

Петропавловца оштрафовали за публикации в «Facebookе». Мужчина распространял на своей страничке материалы экстремистского характера. В ходе проверки полицейские выявили, что 42-летний мужчина является приверженцем деструктивного религиозного течения.

Он размещал в социальной сети видеозаписи, которые согласно заключению религиоведческой экспертизы запрещены на территории Казахстана, так как направлены на пропаганду разжигания религиозной розни. Суд признал мужчину виновным. Теперь ему предстоит выплатить штраф в размере 100 МРП, это почти 300 тысяч тенге. 106 видеофайлов и 7 изображений удалили, как и саму страницу на Facebookе.

Айгерим Мукашева

Читайте также

Полицейские нашли мать 2-летнего малыша
Полицейские рассказали, как определить мошенников в интернете
Обрез ружья незаконно хранил в доме 55-летний петропавловец
За неделю ОПМ «Быт» в СКО выявили 860 административных правонарушений
Более 600 единиц огнестрельного оружия уничтожили полицейские
В СКО задержали 48 мигрантов
Пенсионер стал жертвой интернет-мошенников и лишился 750 тысяч тенге
Уникальную методику освоили криминалисты СКО
4 убийства произошло в СКО в июне
Троих североказахстанских должников нашли в России
Североказахстанские полицейские помогли роженице доехать до перинатального центра
В департаменте полиции СКО провели республиканскую акцию «Приёмная на дороге»