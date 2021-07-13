Петропавловцу выписали штраф около 300 тысяч тенге за публикации в «Facebook»

Петропавловца оштрафовали за публикации в «Facebookе». Мужчина распространял на своей страничке материалы экстремистского характера. В ходе проверки полицейские выявили, что 42-летний мужчина является приверженцем деструктивного религиозного течения.

Он размещал в социальной сети видеозаписи, которые согласно заключению религиоведческой экспертизы запрещены на территории Казахстана, так как направлены на пропаганду разжигания религиозной розни. Суд признал мужчину виновным. Теперь ему предстоит выплатить штраф в размере 100 МРП, это почти 300 тысяч тенге. 106 видеофайлов и 7 изображений удалили, как и саму страницу на Facebookе.

Айгерим Мукашева