Пенсионер стал жертвой интернет-мошенников и лишился 750 тысяч тенге

Мужчина нашел оптимальный вариант на сайте объявлений ОLХ. Это был японский мини-трактор «Kubota» за 650 тысяч . Связался с продавцом по мессенджеру WhatsApp. Взял кредит и скинул злоумышленнику 150 тысяч тенге через Kaspi терминал в качестве первоначального взноса. Далее мошенник выманил у покупателя больше полумиллиона. Сначала попросил полную сумму за товар, а затем под предлогом непредвиденных расходов при транспортировке на границе. После злоумышленник перестал выходить на связь.

потерпевший:

— Через три-четыре дня ждите трактор. Проходит три-четыре дня — нет. Я им давай звонить. Они говорят: «Ждите, будет. Машина выехала». И вот, до сих пор жду. Потом друзья сказали — давай, обращайся в полицию. Так, что никому не верьте! Если доставка есть — лучше пусть доставят, деньги сразу отдали, из рук в руки и все.

По данному факту идет досудебное расследование, ведутся оперативно-розыскные мероприятия по части 2 статьи 190 УК РК «Мошенничество». По словам полицейских, киберпреступники орудуют на сайте объявлений OLX чаще, чем на других веб-ресурсах. С ним связана практически треть интернет-мошенничеств: 103 факта из 335, зарегистрированных в области с начала года.

Сабит Багитов, оперуполномоченный управления криминальной полиции ДП СКО:



— Чтобы не стать жертвой интернет-мошенников, необходимо ни при каких обстоятельствах не сообщать никому свои персональные данные, PIN-коды и коды банковских карт, номера счетов, логины и пароли от страниц в социальных сетях. Надо более подробно проверять объявление на сайте, ни в коем случае не высылать предоплату, не заполнять реквизиты от банковской карты, требовать подробные видеообзоры продаваемого товара. Если вам позвонили и представились работником банка, ни в коем случае не передавайте личную информацию, не запускайте какие-либо программы. Во всех случаях — немедленно отключите звонок и обратитесь в ближайшее отделение банка.

По словам полицейских, в сети мошенников чаще попадают женщины — 213 случаев от общего числа. Также стражи порядка провели мониторинг и выяснили, что в летнее время преступники стали чаще «предлагать» аренду квартир, продажу мебели.

Гюзель Закария