Как в СКО готовятся к переписи населения

По итогам первого этапа переписи населения за июнь интервьюеры прошли 250 тысяч жилых и нежилых помещений. Сейчас идет подготовка к основному этапу. Он стартует 1 сентября и продолжится до конца октября текущего года.

На данный момент начаты работы по привлечению персонала. Задействовать планируют 730 счётчиков и инструкторов-контролёров. Также активно проводится массово-разъяснительная работа среди населения: брифинги, материалы в соцсетях, различные баннеры и брошюры. Всего по области разместят 70 баннеров и 40 тысяч информационных листовок.

Диана Салихова