В Айыртауском районе загорелось 85 гектаров сухостоя

11 июля в Айыртауском районе в 5-ти км от села Имантау загорелся сухостой. Как сообщают в ДЧС, огонь охватил 85 гектаров площади.

Пламя молниеносно перешло на лесные массивы, это еще 15 гектаров. Со стихией боролись 114 спасателей, пришлось подключить и воздушные силы. Пожар бушевал около трёх часов. Жертв и пострадавших, к счастью, нет. Причину возгорания устанавливают.

Евгений Журавлёв, главный специалист пресс-службы ДЧС СКО:



— Там были задействованы силы и средства не только ДЧС, но и национального парка «Кокшетау», крестьянских хозяйств, ТОО, местного населения. Тут была хорошая взаимопомощь. На данный момент идёт еще ликвидация. Локализация — это когда всё потушили, а полностью ликвидация — это когда уже нет тления.



Жанель Бисенбаева