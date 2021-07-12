В СКО 348 наблюдателей следят за честностью выборов сельских акимов

Выдвижение кандидатов в СКО прошло без нарушений. Такое заключение выдал центр непартийного контроля. Они следят за честностью выборов на протяжении всего процесса. От выдвижения до подсчёта голосов. Этим в нашей области будут заниматься 348 наблюдателей. Все они прошли специальное обучение.

Работу организовали в два этапа. Долгосрочный уже идёт. Специалисты проверяют, чтобы честно прошло не только само голосование, но и все мероприятия до дня «икс».

Жанат Мухамеджанов, председатель СКОФ РОО «Центр непартийного наблюдения»:



— Когда кандидатам предоставляются равные возможности, избирательные участки готовы ли к этому процессу, все ли необходимые условия созданы для населения. А краткосрочный этап в день выборов с 6 утра до завершения подсчёта голосов.



Айгерим Мукашева