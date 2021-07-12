В 2021-м году в СКО капитально отремонтируют 56 школ

Деревянный пол, протекающая крыша и стены, покрытые льдом. Привычная картина для педагогов и учащихся Большемалышенской средней школы. Капитального ремонта здесь ждали десятилетиями. А точнее, с 1975-го года. В 2013-м, правда, поменяли старые окна на пластиковые. В этом году здесь снова слышны звуки стройки. От пола до потолка — меняют абсолютно всё.

Даулет Камалиев, мастер ТОО «ДОЛОМИТ»:



— На третьем этаже полностью установлены пластиковые окна, дальше ведутся отделочные работы — шпаклёвка, кафель. Сложности в том, что стены не идеально ровные. Шпаклевать это намного тяжелее. Но, мы справляемся. Все мастера знают свою работу. Разные бригады тут работают. Людей не сильно много. Стараемся все выполнить в срок.



Работу строители выполнили на 30%. Почти полувековой деревянный пол сейчас перестилают. Сначала идёт ДСП, затем линолеум. В порядок здесь приведут 3 тысячи квадратных метров учебного заведения.

Наталья Машкина, директор Большемалышенской средней школы, Кызылжарский район:



— Педагоги, родители с большой радостью восприняли весть о капитальном ремонте. На данный проект было выделено 130 млн. тенге. Включены такие работы, как ремонт кровли основного здания, актового зала, спортивного зала. Обучаются 169 учащихся. При школе действует пришкольный интернат на 40 ученических мест, мини-центр с полным днем пребывания на 20 мест.



В этом году в области капитально отремонтируют 56 школ. На эти цели выделили более 4 миллиардов тенге. Работы проводятся в рамках программы «Ауыл — ел бесігі». Помимо основной стройки в здании самой школы подрядчики устанавливают котельные. Для них предусмотрены отдельные помещения. На эти цели в регионе потратят 95 млн. тенге.

Владимир Ткаченко, заместитель руководителя управления образования СКО:

— В текущем году выбирались данные школы по принципу перспективности развития данных населенных пунктов, демографической ситуации и экономической составляющей. Кроме того, подготовка к учебному году включает в себя и другие направления. В частности, в текущем году мы заканчиваем вынос котельных. В первую очередь, это связано с безопасностью наших учащихся. Потому что котельные, находящиеся внутри или в подвальных помещениях, они представляют определенную угрозу.



1 сентября ребята встретят уже в обновлённой школе. Работы планируют закончить к 25 августа.

Диана Салихова