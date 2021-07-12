Спасатели вышли в очередной рейд по водоёмам

В пятничный вечер желающих отдохнуть после рабочего дня на озере Чёрном в районе Вороньего острова собралось немало. Место не предназначено для купания, но, людей похоже, это не останавливает. Спасатели приехали сюда в очередной раз, чтобы провести разъяснительную беседу с отдыхающими, раздать информационные листовки.

На озере Пёстром пляж официально оборудованный для купания. Об этом напоминают и установленные здесь таблички. ЧС-ники еще раз напомнили горожанам о соблюдении правил безопасности. Антон Бауэр бывает здесь довольно часто. Об опасности на воде парень знает и придерживается всех правил.

Антон Бауэр, житель г.Петропавловска:



— Один, с друзьями… Мы тут частенько в волейбол играем. Естественно, соблюдаю правила безопасности. Я — человек непьющий, поэтому на пляже в нетрезвом состоянии не появляюсь. Плавать умею, за «буйки» не заплываю.

Но, к сожалению, не все такие, как Антон. Статистика неутешительная. С начала 2021-го на водоёмах СК утонули 16 человек. Среди них — четверо детей. За аналогичный период прошлого года на воде погибли 5 североказахстанцев.

Мурат Кангужинов, заместитель начальника ДЧС СКО:



— Хотелось бы довести до жителей и гостей нашей области определенные меры безопасности на водоёмах. В первую очередь, не стоит оставлять детей без присмотра. Буквально минута времени может решить исход всего. Нельзя купаться в неустановленных местах, где неизвестный берег или засорено дно. Несоблюдение правил безопасности на водоемах влечет за собой определенные взыскания, которые применяются совместно с сотрудниками полиции.



С начала года за нарушение правил безопасности на водоёмах к административной ответственности привлекли 900 человек. Всего для купания в регионе предназначено 58 официальных мест. Остальные — несанкционированные.

Алишер Ашимов