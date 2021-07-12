СКО вышла в лидеры по темпам вакцинации

Важное за неделю

22:15 12 Июля 2021

СКО вышла в лидеры по темпам вакцинации. От COVID-19 первым компонентом привились 156 тысяч человек. Это почти 29 % населения. Половина из них прошли полный курс. Напомним, чтобы добиться коллективного иммунитета, инъекцию должны получить 311 тысяч североказахстанцев.

Второе место в рейтинге по доле вакцинированных у Алматинской области. Там первую дозу антигена получили почти 600 тысяч человек, что составляет 28,3 % населения. Самые низкие темпы иммунизации в Мангистауской области — 10 %. Всего первую дозу вакцины от коронавируса получили более 4 млн казахстанцев.

Жанель Бисенбаева

Читайте также

59 семей переехали с юга страны в район им. Г.Мусрепова
Депутаты Сената Парламента РК посетили район М. Жумабаева
«Велосипед изменил мою жизнь». Массовый велопробег прошел в Петропавловске
Депутаты Мажилиса Парламента РК прибыли в СК
Избила ребенка до смерти. В суде прошло 1-ое слушание по делу Е.Голешовой
Касым-Жомарт Токаев освободил от должностей акимов двух районов СКО
86 новых машин пополнили автомобильный парк полиции СКО
Президент РК провёл встречу с акимом СКО
Когда все сёла СКО будут подключены к центральному водоснабжению
Жилье для работников строят в с.Ковыльном р-на им.Г.Мусрепова
Подготовительный этап переписи идет в СКО
Пить воду из озера вынуждены жители села Виноградовки Кызылжарского района