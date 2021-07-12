СКО вышла в лидеры по темпам вакцинации. От COVID-19 первым компонентом привились 156 тысяч человек. Это почти 29 % населения. Половина из них прошли полный курс. Напомним, чтобы добиться коллективного иммунитета, инъекцию должны получить 311 тысяч североказахстанцев.

Второе место в рейтинге по доле вакцинированных у Алматинской области. Там первую дозу антигена получили почти 600 тысяч человек, что составляет 28,3 % населения. Самые низкие темпы иммунизации в Мангистауской области — 10 %. Всего первую дозу вакцины от коронавируса получили более 4 млн казахстанцев.

Жанель Бисенбаева