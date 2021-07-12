«Надо привлекать к жесткой ответственности», — Токаев о случаях подделки паспортов вакцинации

«Подделка паспортов вакцинации — это прямая угроза общественному здравоохранению и безопасности». Виновных надо привлекать к жесткой ответственности. Об этом Президент страны Касым-Жомарт Токаев говорил на расширенном заседании Правительства.

Напомню, ранее в МВД сообщили, что за первые полгода в производстве находилось четыре уголовных дела по подделке паспортОв вакцинации. Медики оформляли документы фактически непривитым людям, а вакцину уничтожали. Два таких факта выявили в Алматы, по одному — в Алматинской и Акмолинской областях.

Касым-Жомарт Токаев, Президент Республики Казахстан:



— Сейчас в СМИ появляется информация о подделке паспортов вакцинации. Это для общества очень опасная ситуация и говорит о том, что в местах массового скопления могут быть зараженные люди. Поэтому правоохранительные органы должны уделить этой ситуации особое внимание. Мы должны понимать, что вакцинация — это единственный выход из пандемии. Это очевидно.

Айгерим Мукашева