К 269-летию г.Петропавловска прошел фестиваль «Ұлт рухы» по национальным видам спорта

Общество

22:01 12 Июля 2021

Национальные игры отражают в себе дух и быт каждого этноса, считает Виктория Пытьева. Девушка представляет украинский культурный центр. Не только организует игры, но и сама в них участвует.

Виктория Пытьева, участница фестиваля «Ұлт рухы» по национальным видам спорта:

— Было очень весело. Особенно игра «Жмурки». Надо было закрывать глаза и отбегать от человека, у которого маска. Ещё была игра, в которой закрытыми глазами необходимо было разбить горшок. Конечно, не у многих получалось, но все же справлялись. Очень интересная игра.

Популяризация культуры и наследия разных этносов. В фестивале приняли участие 7 этнокультурных объединений. Каждое проводит по две игры. Например, татаро-башкирский центр «Дуслык» вниманию зрителей представил игры «Разбей горшок» и «Бег в мешках».

Мнира Куспанова, заместитель председателя татаро-башкирского общественного центра «Дуслык»:

— Многие представители уже знают об этих играх. Их проводить было несложно. Участники были все довольны, активно принимали участие.

Победители фестиваля наградили ценными призами.

Алишер Ашимов

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