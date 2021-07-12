К 269-летию г.Петропавловска прошел фестиваль «Ұлт рухы» по национальным видам спорта

Национальные игры отражают в себе дух и быт каждого этноса, считает Виктория Пытьева. Девушка представляет украинский культурный центр. Не только организует игры, но и сама в них участвует.

Виктория Пытьева, участница фестиваля «Ұлт рухы» по национальным видам спорта:



— Было очень весело. Особенно игра «Жмурки». Надо было закрывать глаза и отбегать от человека, у которого маска. Ещё была игра, в которой закрытыми глазами необходимо было разбить горшок. Конечно, не у многих получалось, но все же справлялись. Очень интересная игра.



Популяризация культуры и наследия разных этносов. В фестивале приняли участие 7 этнокультурных объединений. Каждое проводит по две игры. Например, татаро-башкирский центр «Дуслык» вниманию зрителей представил игры «Разбей горшок» и «Бег в мешках».

Мнира Куспанова, заместитель председателя татаро-башкирского общественного центра «Дуслык»:



— Многие представители уже знают об этих играх. Их проводить было несложно. Участники были все довольны, активно принимали участие.



Победители фестиваля наградили ценными призами.

Алишер Ашимов