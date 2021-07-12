Институт повышения квалификации для специалистов водного сектора открылся в Петропавловске

Улучшать качество питьевой воды, тем самым и уровень благосостояния населения. Перед работниками водного хозяйства стоит много задач, рассказывает Серик Марденов. Главный инженер Павлодарского филиала «Казводхоз» в этой сфере больше 15-ти лет. Несмотря на немаленький трудовой стаж, считает, что повышать знания — одна из важных составляющих хорошего специалиста.

Серик Марденов, главный инженер Павлодарского филиала РГП «Казводхоз»:



— Время заставляет, технологии становятся сложнее. Поэтому, чтобы идти в ногу со временем, нужно изучать всё это, повышать свою квалификацию.

Пополнить багаж знаний Серик приехал вместе со своим коллегой. В Петропавловске они пробудут до конца июля. Специалистов ждут 72 часа теоретических и практических занятий от ведущих преподавателей. Такая возможность для водников появилась с открытием в нашем регионе института повышения квалификации «Таза су». Таковых в стране функционировать будут два. Второй — на базе одного из университетов в городе Алматы.

Иван Кендюх, советник директора филиала «Есиль су» РГП «Нуринский групповой водопровод»:



— Почему именно здесь, потому что наш магистральный водопровод самый длинный в мире. Здесь очень хорошая база практики. Мы заключили меморандум с Таразским университетом. Это один из сильнейших университетов. Поэтому будем работать с ними и с зарубежными преподавателями.

Знаменательный день для водного хозяйства, отмечают специалисты. С открытием института поздравил и заместитель акима области Сатжан Аблалиев. Пожелал сотрудникам успехов в получении необходимых знаний и плодотворной работы.

Сатжан Аблалиев, заместитель акима области:



— На сегодня большие задачи стоят перед водниками. По программе «Нур Отан» до 2025 года у нас поставлена задача 98% сельского населения обеспечить водой. На сегодня больше 200 населенных пунктов силами ваших коллег обеспечиваются водой. Задачи стоят большие, и мы должны их выполнить.

На курсы по повышению квалификации записались 10 человек. Еще столько же к обучению приступят на следующей неделе. Среди них есть и наши специалисты. Всего до конца года здесь планируют выпустить больше сотни квалифицированных работников.

Жанель Бисенбаева