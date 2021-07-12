25 июля в Казахстане пройдут выборы сельских акимов

Североказахстанцам предстоит выбрать главу одного города районного значения, это Мамлютка, и акимов 70 сельских округов. У 61 из них истёк срок полномочий, 10 сложили свои обязанности досрочно. Своего акима будут выбирать жители 218 населённых пунктов области.

Тлеген Каскин, председатель Северо-Казахстанской областной избирательной комиссии:



— Количество избирателей, включенных в списки избирателей, составило 60471 человек. Наибольшее количество избирателей в городе Мамлютке — 5366 человек. Из сельских округов наибольшее количество избирателей в Нежинском сельском округе района имени Г.Мусрепова — 1941 человек. Наименьшее количество избирателей в Дзержинском сельском округе Тимирязевского района, где всего 137 избирателей.



В небольших сёлах, где нет избирательных участков, организуют подвоз к месту голосования. Таких населенных пунктов в регионе 54. С 9 июля каждый избиратель может прийти на участок и проверить, включён ли он в список. К слову, 280 североказахстанцев на выборы придут впервые. Им только исполнилось 18. Выдвижение кандидатов прошло с 26 июня по 9 июля. По завершению в списке 237 желающих стать сельским акимом. 74 из них представляют политические партии, 163 — самовыдвиженцы.

Айгерим Мукашева, корреспондент:



— Почти половина желающих стать сельскими акимами являются действующими госслужащими. Из них 43 кандидата сейчас трудятся в должности акимов сельских округов. Только один из них изъявил желание перейти в другой округ. Остальные 42 предпочли остаться на том же месте.



Каждый третий кандидат — работник бюджетной сферы. 13 человек представляют коммерческие структуры, 6 — временно не работают. Около 30% или 70 кандидатов — женщины. Есть в списке и один выпускник программы «Болашак». Средний возраст кандидатов — 41 год, при этом самому молодому — 27 лет, а старшему — 62 года. 112 кандидатов или 47% проживают в сельском округе, в который баллотируются. Почти столько же прописаны в районе, в котором избираются, но они из другого округа. 10 человек из других районов.

Тлеген Каскин, председатель Северо-Казахстанской областной избирательной комиссии:



— Наибольшее количество кандидатов выдвинуто в Бугровском сельском округе Кызылжарского района — 5 кандидатов. По 3 кандидата выдвинуто в 61 избирательном округе, по 4 кандидата — в 9 округах. По состоянию на 12 июля т.г. рассмотрены на соответствие законодательству документы всех 237 кандидатов, из них установлено соответствие 223 кандидатов, в том числе 153 самовыдвиженцев.



По итогам проверки документов 14 кандидатов не соответствуют установленным требованиям. Им пришлось сойти с дистанции предвыборной гонки. По данным избиркома, на 11 июля 146 самовыдвиженцев получили листы для сбора подписей в их поддержку. Напомню, они должны собрать не менее 1%. Этот порог уже преодолел 81 человек. 17 минимальное количество голосов набрать не смогли. Сейчас в области зарегистрированы 88 кандидатов. Это почти 40%. Регистрация продлится до 6 вечера 14 июля. После 10 дней агитации.

Тлеген Каскин, председатель Северо-Казахстанской областной избирательной комиссии:



— На предвыборную агитацию каждому кандидату областной избирательной комиссией определен размер расходов, который составляет для кандидатов в акимы города районного значения — 230,0 тыс. тенге, для кандидатов в акимы сельских округов — 220,0 тыс. тенге. В расходы включены: выпуск агитационных материалов, транспортные расходы, публикация двух статей в печатных изданиях, выступление на телевидении и радио, аренда помещений для встреч с избирателями.

Всего на выборах будет задействовано 14 территориальных и 174 участковых избирательных комиссий, в которых работают 994 человека.

Айгерим Мукашева