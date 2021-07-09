Троих североказахстанских должников нашли в России

Правоохранительные органы

19:18 9 Июля 2021

54-летнюю женщину, задолжавшую более двух миллионов тенге одному из банков, нашли полицейские. Крупную сумму горожанка взяла 7 лет назад.

С того времени она находилась в розыске. Отыскать её стражам порядка удалось в соседней России, в Омске. Свой долг не погасил и 42-летний житель района им. Г. Мусрепова. Он задолжал более 500 тысяч тенге своему земляку. В результате проведенных мероприятий полицейские установили, что мужчина находится в городе Тольятти. Еще одного должника стражи порядка разыскали в приграничной области в городе Тюмени.

Жанель Бисенбаева

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