Руководитель одного из предприятий СК не соблюдал правила антитеррористической защищенности

Правоохранительные органы

19:19 9 Июля 2021

В СКО в террористическом отношении уязвимы 577 объектов. В их числе — стратегические, особо важные, места массового скопления людей. С начала года сотрудники управления по противодействию экстремизму областного департамента полиции совместно со специализированной службой охраны и частными охранными предприятиями обследовали 32 объекта.

Стражи порядка выявили нарушения на одном из объектов, расположенном в районе Шал акына. Там не работала часть камер видеонаблюдения. В отношении руководителя составлен протокол по статье 470 Кодекса РК об АП и наложен административный штраф в размере 40 МРП. Это почти 117 тысяч тенге. Подобные обследования проводятся согласно с ранее утверждённым графиком.

Алишер Ашимов

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