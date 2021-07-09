Суд вынес приговор матери, убившей своего ребёнка. Трагедия произошла в начале года. Екатерина Голешова около месяца избивала трёхлетнюю малышку. Заставляла её подолгу стоять на ногах, что приносило боль и страдание ребёнку. У маленькой Саши диагноз ДЦП. После шли подзатыльники. Один из них оказался настолько сильным, что малышка выпала из кровати и ударилась головой. Травма оказалась смертельной.

Екатерина Голешова признала свою вину. Во время последнего слова девушка рыдала и говорила, что «не хотела никого убивать» и «не понимает, как это произошло». Прокурор просил 11 лет лишения свободы. Раскаяние подсудимой суд посчитал неискренним и не признал смягчающим обстоятельством. Екатерина Голешова приговорена к десяти с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении УИС средней безопасности.

Айгерим Мукашева