Отдыхающим в лагере детям напомнили о правилах безопасности

Вот такие беседы ювенальные полицейские проводят с отдыхающими регулярно. Детям важно помнить и знать о необходимых правилах безопасности: соблюдать правила ПДД, не гулять одним по ночным улицам, купаться в водоёмах только под присмотром взрослых.

Захар Петров, учащийся СШ № 10:

— Сегодня к нам приехали полицейские, вручили нам подарок. Нам рассказали о ПДД, о том, что нам нельзя ходить ночью без родителей, что в речке за буйки нельзя заплывать.

Подросткам также разъясняли, что необходимо следить за малышами, ведь летом значительно возрастает риск выпадения детей из окон многоэтажек. Полицейских дети слушали внимательно и даже советовались по личным вопросам. Дежурства стражей порядка в детских лагерях продлятся до самого окончания сезона – до конца августа.

Айгуль Каримова, старший инспектор по делам несовершеннолетних управления полиции г.Петропавловска:

— На данный момент мы находимся в летнем оздоровительном лагере «Березка». На сегодня здесь отдыхают 185 детишек. Цель нахождения сотрудников полиции в лагерях – это предотвращение каких-либо правонарушений в отношении детей, самими детьми совершаемые. Темы наших бесед – разъяснения необходимости соблюдении, правил личной безопасности, пожарной безопасности, также как вести себя на территории нашего лагеря.

Большинство петропавловских детей отдыхают в детских лагерях «Березка» и «Достык». Всего в регионе действуют 9 летних оздоровительных площадок.

Жанель Бисенбаева