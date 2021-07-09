Легкоатлеты Ирина Эктова и Михаил Литвин находятся на сборах в Алматы

Спортсменка Ирина Эктова поделилась настроем перед Олимпиадой в Токио. Уже через две недели ей предстоит защищать честь страны. По её словам, эти игры будут для неё заключительными.

Напомним, что на прошедших недавно Международных соревнованиях в Бишкеке Ирина показала отличный результат. В тройном прыжке она достигла отметки 14 м 34 см, тем самым получила путевку на участие в Олимпийских играх 2021 года.

Ирина Эктова, мастер спорта международного класса:



— Чувства у меня были, в первую очередь, это облегчение. Потому что, конечно, мы к этому стремились, но не были до конца уверены, что получится выполнить норматив. Потому что годков мне уже немало. Это моя 4 -я будет Олимпиада. Мне, конечно, дался этот норматив сложнее, чем в остальных предыдущих играх. Сейчас я уже понимаю, что эта олимпиада будет заключительная, как олимпиада. Я, конечно, планирую на следующий год выступать и на чемпионате Азии, который будет проходить у нас в Казахстане. Чувство удовлетворения, конечно, огромное. После того, как удалось выполнить норматив.

Диана Салихова