Депутаты Сената Парламента РК посетили район М. Жумабаева

Отремонтировали от пола до потолка. Полудинский фельдшерско — акушерский пункт реконструкции не видел с момента основания. К слову, возвели одноэтажную постройку 60 лет назад. Не было ни санузлов, ни комфортных процедурных кабинетов. Кстати среди последних востребован стоматологический. Удобное, новое кресло и оборудование полудинцы уже успели оценить. Приезжают сюда лечиться и жители соседних сёл. Что касается приёмов, то ведёт его еженедельно врач общей практики Асемгуль Аубакирова. Молодой специалист — уроженка района М. Жумабаева. После окончания медицинского университета в Караганде вернулась на малую родину. И уже третий год работает в районной больнице.

Асемгуль Аубакирова, врач общей практики ЦРБ района М. Жумабаева:



— Как только я устроилась в районную больницу, мне предоставили жильё и подъемные. С этого момента я работаю в данной больнице. В среднем в неделю приходят до 20-ти пациентов. Поскольку нам выдали скорую помощь, мы объезжаем тех пациентов, которые не могут приходить. Имеются вызовы на дом.



Штат ФАПа полностью укомплектован. Двух медиков вполне хватает, чтобы оказывать населению качественную медицинскую помощь. Зато с нехваткой рабочих рук столкнулись в строящемся молочном комплексе. Его посетили депутаты Сената Парламента Ерик Султанов и Ольга Перепечина. Сейчас здесь насчитывается более 170-ти бурёнок. Каждая в день даёт 22 литра молока. Еще 350 планируют завезти до конца июля. Поголовье будут увеличивать, заверяет руководитель комплекса Мейрахмед Гасанов. Всего МТФ рассчитана на 2000 коров.

Ерик Султанов, депутат Сената Парламента РК:



— Здорово всё сделано. Причём за собственные средства. И, конечно, государственные субсидии в полном объёме будут получены. 25% инвестиционных вкладов и 400 тысяч на каждую голову.



Открыть МТФ планируют уже в этом году. Завершится скоро и ремонт дорожного полотна на объездном пути к селу Возвышенке. Её жители мучались с этой проблемой больше 10 лет. Новый асфальт начали укладывать несколько месяцев назад. Работы выполнены на 60%.

Ерик Султанов, депутат Сената Парламента РК:



— Дороги были разрушены настолько, что становилось огромной проблемой. Причём, что объехать участок было невозможно. Сейчас я вижу, что дорога делается правильно, качественно, и как заверяет заказчик, в сентябре дорога будет запущена.



С водоснабжением у возвышенцев все в порядке. 95% домов обеспечены качественной питьевой водой. Всё благодаря насосной станции, которую построили 2 года назад. На её ПСД средства собирали всей деревней, в том числе и сельхозтоваропроизводители, это 6,5 млн. тенге. Проект сельчане гордо называют «народным». Кстати, отток населения из села уменьшился. Если раньше на продажу выставляли 20-30 домов, то сейчас это число сократилось до двух. По словам жителей, довести цифру до нуля поможет расширение местного дошкольного учреждения. В Возвышенке живут 105 детей до 5-ти лет, детский сад рассчитан лишь на 50 человек.

Галина Тарасова, жительница с.Возвышенки, район М.Жумабаева:



— Нам не хватает площади. У нас нет ни музыкального, ни спортивного зала, кабинетов специалистов, администрации тоже нет. Мы посовещавшись, хотим предложить здание бывшего акимата. Оно, конечно, в три раза больше нашего.



Новое здание может вместить и ясельные группы. Идею сенаторы поддержали. С этим предложением они обратятся к главе региона.

Жанель Бисенбаева