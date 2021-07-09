Более тысячи работников АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» провакцинированы

Измерить артериальное давление, температуру тела. Это обязательная процедура перед прививкой Сегодня её получают работники «Севказэнерго». Среди них — Дмитрий Демьяненко. Он получает первый компонент антиковидной вакцины «Спутник V». В процедуре не видит ничего опасного и призывает всех позаботиться о своем здоровье.

Дмитрий Демьяненко, и.о. начальника участка теплоизоляции ТЭЦ-2:



— Приехали на организацию, стали проставлять прививки. Это удобно. От работы не отвлекаешься. Тут же тебе поставили, тут же опять на работу. Самочувствие хорошее. Вышли и получили. Пока что, не понимаю. Полчаса нужно находиться здесь.



Вместе с Дмитрием укол здоровья получает Ольга Сибагатуллина. На ТЭЦ-2 трудится почти 30 лет. Возглавляет химический цех. Под её руководством трудятся 54 человека. Из них более 30-ти уже привились антиковидным препаратом.

Ольга Сибагатуллина, начальник химического цеха ТЭЦ-2:



— Я только что прошла вакцинирование. Приняла решение, что это будет «Спутник V». Прививаться приняла решение самостоятельно. В семье все вакцинировались. Вот с мужем прошли вакцинацию. Ощущений никаких нет. Укол безболезненный. Реакции пока никакой нет. Надеюсь, так и будет.



Прививочная кампания на предприятии проводится с апреля. Здесь развернули мобильную бригаду 3-ей городской поликлиники. Раз в неделю врачи вакцинируют до 100 человек.

Акерке Телегенова, участковая медицинская сестра 3-ей городской поликлиники:



— В первой половине дня мы провакцинировали 77 человек. Во второй — вакцину получат еще почти столько же. Реакции после прививки, как правило, это повышенная температура, головная боль и слабость.



Штат «Севказэнерго» — более двух тысяч человек. По состоянию на 9 июля первый компонент антиковидной вакцины получили свыше тысячи сотрудников. 600 из которых прошли полный курс вакцинации.

Оксана Полын, начальник управления безопасности и охраны труда АО «СЕВКАЗЭНЕРГО»:



— Еженедельно вакцинацию проходят более 30-80 человек. В данный момент более 50% вакцинированы. Мы каждую пятницу набираем количество персонала. Должно быть более 30-ти человек. Они приезжают к нам и вакцинируются. Основной выбор персонала — это «Спутник V» российского производства.



С начала прививочной кампании в СК первый компонент получили почти 152 тысячи человек. Полностью провакцинировались 79 тысяч североказахстанцев.

Алишер Ашимов