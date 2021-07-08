В СКО с рабочей поездкой находятся сенаторы Е.Султанов и О.Перепечина

В семье Мейрман радостное событие. Маленький Абдурахим сегодня сделал первые шаги. Малыш единственный в семье, кто родился на севере страны. В село Астраханку Аккайынского района супруги с двумя детьми переехали в январе прошлого года из Жамбылской области. Там найти постоянную работу очень сложно. Здесь же трудоустроились без проблем, рассказывает Арман Мейрман. Глава семьи работает в библиотеке. Разводят скот, занимаются огородничеством. Как и все переселенцы получили в аренду дом.

Ерик Султанов, депутат Сената Парламента РК:



— Ситуация в целом положительная. Но, есть вопросы, связанные с качеством жилья. На это обратил внимание и Президент страны. Были приняты меры в отношении ряда акимов. Сейчас эти проблемы снимаются. Их решают сейчас. Мы посмотрели несколько домов. В одном случае качество хорошее, в другом случае качество неважное.



Благодаря переселенцам в нашей области решают проблемы малокомплектных школ и дефицита кадров. Особенно в отрасли животноводства. Даже ветеринаров в регионе не хватает. А молочных ферм при этом с каждым годом открывают всё больше. Вот одна из передовых. Этот комплекс в селе Чапаево Кызылжарского района запустили в конце прошлого года. Сейчас здесь 340 голов симментальской породы. Осенью привезут ещё столько же.

Олжас Бектасов, исполняющий директор ТОО «Қызылжар сүт», Кызылжарский район:



— На сегодня мы доим 180-200 голов. В среднем суточный надой у нас 20-22 литра. Основной наш покупатель — это «Молсервис» — молочный перерабатывающий завод в Бесколе. Логически наиболее выгодно.



Ежедневные надои достигают 4-5 тонн молока в сутки. Строительство комплекса, закуп оборудования и поголовья обошлось в 2 млрд 700 млн тенге. Помог льготный заём от аграрной кредитной корпорации. Там ставка 6% годовых. Помимо этого немалую часть затрат государство возместит.

Олжас Бектасов, исполняющий директор ТОО «Қызылжар сүт», Кызылжарский район:



— Всё вот это поголовье уже просубсидировано. 400 тысяч тенге на одну голову. В данный момент мы занимаемся загрузкой на портал строительной сметной документации. Там порядка 25% от общей стоимости коровника. Что касается субсидий, это колоссальная поддержка.

Ерик Султанов, депутат Сената Парламента РК:



— Хорошо в СКО развивается направление молочно-товарных ферм.

02.30 Молоко подорожало в 2,5 раза. Я здесь не так давно работал с вами. Тогда молоко с подворий стоило 40 тенге. Сегодня больше 100 тенге. Поэтому выгодно заниматься животноводством.



Приятные новости и в отрасли растениеводства. Через полмесяца в нашей области запустят предприятие по сборке сельхозтехники немецкой компании «Class». Трактора и посевные комплексы этой марки станут на 42% дешевле для североказахстанских аграриев.

Вальдемар Приб, координатор проектов компании «Class»:



— Первая техника у нас уже собирается. На наших арендованных территориях. Так как мы не успели организовать здесь свободный склад или СЭЗ.



Современный завод возводят на месте руин в микрорайоне «Береке». Здание много лет простаивало. Сейчас на 6 тысячах квадратных метров разворачивают крупнейшие линии сборки. Здесь работу найдёт сотня человек. Уровень локализации производства к 2024 году достигнет 30%. Сенатор Ерик Султанов отметил, что этот показатель необходимо довести до половины.

Айгерим Мукашева