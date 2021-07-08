В Петропавловске оштрафовали арендатора озера Пёстрого

В социальных сетях жители Петропавловска жаловались на состояние береговой линии. Возле водоёма скопилось огромное количество мусора.

На возмущения горожан среагировали стражи порядка и выписали предупреждение арендатору озера по статье 505 Кодекса РК об административных правонарушениях. После чего он нанял работников для очистки территории. В полиции напоминают, что при дальнейших нарушениях арендатору грозит штраф от 20 до 100 МРП, при повторном противозаконном действии в течение года размер штрафа увеличивается.

Гюзель Закария