В Петропавловске оштрафовали арендатора озера Пёстрого

Новости МТРК, Экология

18:13 8 Июля 2021

В социальных сетях жители Петропавловска жаловались на состояние береговой линии. Возле водоёма скопилось огромное количество мусора.

На возмущения горожан среагировали стражи порядка и выписали предупреждение арендатору озера по статье 505 Кодекса РК об административных правонарушениях. После чего он нанял работников для очистки территории. В полиции напоминают, что при дальнейших нарушениях арендатору грозит штраф от 20 до 100 МРП, при повторном противозаконном действии в течение года размер штрафа увеличивается.

Гюзель Закария

Читайте также

Три жарких дня ждут североказахстанцев
Как с помощью господдержки развить бизнес с нуля?
Новые поправки в законе об административных правонарушениях РК
1 июля бойцы отряда «Жасыл ел» начали 17-ый трудовой сезон
ДГД СКО напоминает о нормах провоза товаров для личного пользования, действующих на территории ЕАЭС
Президент РК поручил снизить цены на продукты питания
Эксперты Государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий посетили архив
Какая сумма решит проблему с водой в селе Якорь Кызылжарского района?
Североказахстанцы больше всего тратят денег на продукты
Бродячих собак и кошек усыпляют в Петропавловске
11 дней отдохнут казахстанцы в июле
Бегущая строка 15 июня 2021 года.