Североказахстанские легкоатлеты М.Литвин и И.Эктова готовятся к сборам

Ирина Эктова уже трижды выступала на арене Олимпийских игр. Михаил Литвин защищал честь страны только на чемпионатах Азии и различных универсиадах. 5 лет назад он установил абсолютный рекорд Казахстана в забеге на 400 метров, пробежав за 45,25 секунд. Сейчас спортсмены проходят подготовку к первому этапу соревнований. Завтра они уезжают в Алматы на сборы.

Михаил Литвин, мастер спорта международного класса по лёгкой атлетике:

— Я думаю, что Олимпийские игры — это такой старт, к которому нужно подходить серьезно. Сейчас где-то какой-то сквозняк, лишний ветер. Я стараюсь опасаться этого. Потому что опять же это первый старт. Настрой на соревнования, конечно, боевой. Подготовка проходит, так скажем, плотно мы подходим к Олимпийским играм, т.к. они первые для меня. Свои силы, я рассчитываю, как минимум попасть в полуфинал. А там дальше мы уже посмотрим.

Первый забег у Михаила Литвина состоится 1 августа. Несмотря на то, что он впервые будет представлять страну на таких масштабных соревнованиях, спортсмен держится спокойно. В своих силах он уверен.

Михаил Литвин, мастер спорта международного класса по лёгкой атлетике:

— Конечно, медаль — это уже какая-то мечта. Но мечтать невредно. Никто не запрещал. Поэтому, я думаю, показать высокий результат, достойный. Я думаю, что не подведу Казахстан и свой регион.

Помимо Михаила Литвина и Ирины Эктовой в олимпиаде будут участвовать еще двое североказахстанцев — велосипедисты Артем Захаров и Алексей Луценко. Всего честь Казахстана будут защищать 96 спортсменов по 24 видам спорта.

Диана Салихова