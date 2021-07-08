Сенаторы встретились с депутатами СКО

По инициативе главы государства Закон по вопросам земельных отношений подписали в мае этого года. О всех пунктах документа депутат Сената Парламента страны Ерик Султанов подробно рассказал депутатам за круглым столом.

Ерик Султанов, депутат Сената Парламента Республики Казахстан:



— Продление срока действия моратория на представление частной собственности земель сельхозназначения продлено до 31 декабря 2026 года. То есть речи не будет о частной собственности земель сельхозназначения. Представление нашим гражданам и казахстанским юридическим лицам земель сельхозназначения на долгосрочную аренду разрешается сроком до 49 лет с приоритетным правом на продление.



Спикер отметил, что важным новшеством закона является определение территорий пастбищных угодий. У сельчан решатся проблемы с выпасом скота.

Ерик Султанов, депутат Сената Парламента Республики Казахстан:



— Теперь возле каждого населенного пункта уже не будет никаких сельхозформирований, которые будут работать. Это будет земля, которая будет принадлежать только сельскому сообществу для выпаса частного скота. Порядок определения границ, достаточных для выпаса всего скота, который находится это населенным пункте ,будет утверждаться правительством.



Отныне контролировать использование земель будет специальная республиканская комиссия при Министерстве сельского хозяйства. Закон о выборах здесь тоже обсуждали. В этом году только в нашем в регионе переизберут 836 акимов.

Ерик Султанов, депутат Сената Парламента Республики Казахстан:



— Выборы будут объявляться за 40 дней. А сами выборы пройдут за 10 дней до истечения срока полномочий действующего акима. Сроки избирательной кампании составят 30 дней. Выдвижение кандидатов начинается на следующий день после объявления выборов, будет производиться следующими путями: политическими партиями, в порядке самовыдвижения. Самовыдвиженцам нужна поддержка избирателей, 1 % избирателей.



После доклада Ерика Султанова к собравшимся обратилась Ольга Перепечина. Она отметила, что такие встречи особенно важны, ведь на их основе принимаются новые законопроекты. Их, к слову, за прошедшие полгода приняли 63.

Ольга Перепечина, депутат Сената Парламента Республики Казахстан:



— У нас сейчас летние каникулы, работа в регионах. Мы встречаемся с вами, слышим Вас, слушаем Вас. И потом по возвращению 1 сентября будет открытие сессии. Будем работать над реализацией всех вопросов и задач, которые сегодня стоят в каждом из регионов нашей страны.



За время «летних каникул» сенаторы посетят населенные пункты, проведут работу с гражданами. В нашей области они пробудут до 11 июля.

Гюзель Закария