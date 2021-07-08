Полицейские рассказали, как определить мошенников в интернете

52 лжеобъявления выявили полицейские с начала года. Проверяли разные платформы. Среди них — Instagram, сайты «Krysha.kz» и «Kolesa.kz».Чаще всего фейковые объявления встретились на сайте «OLx.kz».

Там мошенники выставляют «липовые» объявления и связываются с людьми через мессенджер WhatsUp, берут предоплату и больше не выходят на связь. Определить злоумышленника можно его же оружием, говорят полицейские. Связаться по видеосвязи и попросить показать товар. Если же продавец отказывается, то, возможно, перед вами мошенник, потому как они опасаются попадаться на глаза.

Гюзель Закария