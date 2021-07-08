4 нарколаборатории «накрыли» полицейские СКО за полгода

С начала года в республике «накрыли» 10 нарколабораторий, 4 из них в Северном Казахстане, сообщает пресс-служба областного департамента полиции. В трёх случаях подозреваемые синтезировали мефедрон и «соли». При этом две лаборатории организовали преступные группировки, в одной из них даже умудрились освоить полный цикл производства: от создания концентрата до реализации готового продукта. С начала года в области зарегистрировано 29 фактов сбыта, 65 случаев хранения и 5 контрабанды смертоносного зелья.

К административной ответственности привлекли более 20 водителей, которые сели за руль в состоянии наркотического опьянения. Полицейские за полгода из незаконного оборота изъяли свыше 125 кг дурмана. Среди них 4 кг «синтетики». Сейчас в нашей области на учёте 570 наркоманов. Среди них 40 женщин и 1 несовершеннолетний. За 6 месяцев медики 22 раза выезжали на вызовы по передозировке. В трёх случаях спасти североказахстанцев не удалось.

Айгерим Мукашева