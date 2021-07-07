За 5 дней операции «Безопасная дорога» полицейские выявили более 2300 различных нарушений ПДД

Правоохранительные органы

20:41 7 Июля 2021

21-летний житель одного из районов области разъезжал по улицам Рабочего поселка, ни имея ни прав, ни документов. В ходе разбирательства выяснилось, что мотоциклист трезв, транспорт принадлежит ему, но не оформлены документы. В результате по данному факту полицейские составили протокол об административном правонарушении, с мотоциклистом провели профилактическую беседу.

Баян Байгаскина, старший инспектор управления местной полицейской службы ДП СКО:

— За 6 месяцев текущего года на территории СКО зарегистрировано 80 ДТП, в которых 12 человек погибли и 99 человек получили ранения различной степени тяжести. Также за шесть месяцев на территории области за нарушения ПДД к ответственности привлекли 29 тысяч 572 правонарушителя. Из них только 506 водителей привлечены за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения.

Полицейские отмечают, летом наблюдается значительно больше транспорта, чем зимой. Мотоциклы, велосипеды, электросамокаты: за рулём много молодежи и подростков, имеющих небольшой опыт вождения по городу. С целью профилактики автоаварий стражи порядка провели десятидневное областное оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасная дорога».

За пять дней операции они выявили более 2300 различных нарушений ПДД. Итоги показывают, что нарушений достаточно и среди автовладельцев. С начала «Безопасной дороги» за управление транспортом в нетрезвом состоянии задержано 26 водителей. Больше всего зарегистрировано нарушений в виде неиспользования ремней безопасности – 306, а также пользования за рулем телефоном – 225 фактов. ОПМ завершится 11 июля.

Гюзель Закария

 

 

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