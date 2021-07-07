В СКО за выходные утонули 4 человека

В СКО в прошлые выходные утонули 4 человека. Как сообщают в ДЧС, все они купались в несанкционированных местах.

Один из случаев произошёл в Тайыншинском районе на окраине с.Виноградовки. Там 29-летняя девушка отдыхала с друзьями на берегу р.Чаглинки. По неосторожности упала в воду и утонула. Как известно, находилась она в нетрезвом состоянии.

4 июля в с.Бирлик района им. Г.Мусрепова во время купания на реке утонул 27-летний мужчина. Обстоятельства гибели, как и в случае в Айыртауском районе, устанавливаются. Известно, что там тоже утонул 35-летний мужчина. Рассказали ЧС-ники и про трагедию в Есильском районе. Всего с начала года в области утонули 14 человек, трое из них — дети.

Алибек Боромбаев, офицер управления гражданской обороны ДЧС СКО:



— 4 июля в Есильском районе на искусственном водоёме спасательным отрядом проводились поиски гражданина Лошкарёва, который 3 июля около 18:00 вышел из дома и пропал. Тело нашли в 18:30 на следующий день оперативно- спасательным отрядом.



Жанель Бисенбаева