Многодетные и малообеспеченные семьи получили продуктовые пакеты в День столицы

Мария Галаганова — многодетная мать, обладательница ордена «Күміс алқа». Воспитала шестерых детей. В гости к матери-одиночке волонтёры приехали не с пустыми руками. Они вручили ей продуктовый пакет.

Акции поддержки в регионе проходят не в первый раз. В эти праздничные дни повод порадовать горожан особенный — страна отмечала день рождения столицы.

Асель Алтунина, опекун:



— Меня с моими детьми приглашали в кафе в День защиты детей. Детям все, конечно, понравилось. Дети стеснительные, спрятались.



В этот день волонтеры обрадовали 20 городских семей города. В продуктовых пакетах всё самое необходимое: крупы, макароны, мука, масло, овощи и фрукты.

Альфараби Мынбай, руководитель городского молодежного ресурсного центра:



— Продуктовый пакет рассчитан на 2 недели. Цена одного составляет 15 тысяч тенге. Акция проводится при поддержке местных предпринимателей. Каждый раз мы стараемся посетить разные семьи.



Узнают о нуждающихся через списки волонтёров, городской акимат и социальные сети. За 2 месяца в молодежном ресурсном центре оказали поддержку порядка 40 семьям, также активисты помогают и пенсионерам. Следующая акция с раздачей продуктов запланирована на День Конституции.

Гюзель Закария